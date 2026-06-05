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2026.06.05 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 1 0
阪神 0 0 0 0 0

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 黒川 史陽 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 立石 正広 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 平良 竜哉 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト

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