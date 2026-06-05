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2026.06.05 18:00 阪神甲子園球場
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6番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト
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5番 大山 悠輔 ピッチャーゴロ 1アウト
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1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2塁
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4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1塁
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7番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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6番 黒川 史陽 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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5番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁
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4番 浅村 栄斗 空振り三振 1アウト
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3番 森下 翔太 サードゴロ 3アウト
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2番 中野 拓夢 ライトフライ 2アウト
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1番 立石 正広 サードゴロ 1アウト
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3番 平良 竜哉 レフトフライ 3アウト
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2番 辰己 涼介 レフトフライ 2アウト
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1番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト
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