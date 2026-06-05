「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.06.05 18:00 明治神宮野球場
-
OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
9番 武岡 龍世 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
8番 山野 太一 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 Ｒ・カストロ サードフライ 2アウト
-
OUT
4番 万波 中正 サードゴロ 1アウト
-
OUT
6番 内山 壮真 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
日0-1ヤ
5番 赤羽 由紘 レフトヒット ヤクルト得点！ 日 0-1 ヤ ランナー：2、3塁
-
OUT
4番 塩見 泰隆 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 見逃し三振 1アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト
-
OUT
2番 野村 佑希 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.