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2026.06.05 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 0
ヤクルト 1 0 1 3 0

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    9番 武岡 龍世 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 山野 太一 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｒ・カストロ サードフライ 2アウト

  • OUT

    4番 万波 中正 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 内山 壮真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    日0-1ヤ

    5番 赤羽 由紘 レフトヒット ヤクルト得点！ 日 0-1 ヤ ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 塩見 泰隆 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 野村 佑希 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 セカンドゴロ 1アウト

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