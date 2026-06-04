「まるで漫画」村上宗隆、6月前に20本塁打！　1901年以降の新人で初の快挙…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、5月のア・リーグ月間最優秀新人に選出された。この受賞は、単なる栄誉にとどまらないと、米メディア『サウスサイドソックス』が報じている。

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右ハムストリングの肉離れで5月30日に故障者リスト（IL）入りするまで、村上は相手投手を恐怖に陥れ続けた。











5月の26試合で打率.244、出塁率.382、長打率.556、8本塁打、18打点、21得点、19四球をマーク。



メジャーの新人全体で本塁打・得点・四球の各部門でトップに立ち、打点もトップタイとした。



通算成績はさらに現実離れしている。



57試合で打率.240、出塁率.378、長打率.560、20本塁打、41打点、43得点、44四球。



負傷した時点で本塁打と打点はア・リーグトップタイ、得点・長打率・OPS・四球でもリーグ上位に位置していた。



同メディアはそのペースを「まるで漫画のようだ」と表現している。



その勢いは、フルシーズン換算で58本塁打、119打点、124得点、127四球に達する計算だった。



そして、この約2カ月間で歴史に名を刻む成果を残している。



同メディアは「6月を迎える前に20本塁打を放ったのは、1901年以降の新人では前例がなかった」と伝えた。



球団史をさかのぼっても、6月前に20本塁打へ到達したのは1994年のフランク・トーマスと2006年のジム・トーミーのみ。



NPBからメジャーへの適応は、最も楽観的な予想すら上回る滑らかさだった。



約2カ月で記録を塗り替え、打線を牽引した村上が、あらゆる称賛に値することは間違いない。



同メディアは「それは球界のレジェンドたちと肩を並べるレベルであり、まさに殿堂入り選手たちの領域だ」と最大級の賛辞を送っている。



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