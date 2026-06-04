







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限でどのような立ち回りを見せるか注目されている。既に様々な噂が取りざたされている中、ヒューストン・アストロズ所属のジェレミー・ペーニャ内野手が新たに候補として浮上したようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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現在28歳のペーニャはメジャーデビューした2022年から昨季までに、568試合、打率.271、64本塁打、247打点といった数字をマークしている右の好打者。今季は開幕前に右手薬指を骨折し、開幕後には右ハムストリングを痛めるアクシデントに見舞われている。











同メディアは「CBSスポーツのマイク・アクシサ記者によると、ドジャースは近い内にペーニャの獲得を検討する可能性があるという。その場合、遊撃を守るムーキー・ベッツ内野手を別ポジションへ移して枠を空けるだろうと同記者は主張している」としつつ、「ドジャースは“十分に良い”という理由で、“より優れたもの”を見送るような球団ではない。ペーニャのためにベッツを再び二塁へ戻す、という選択肢も排除することはできない」という同記者の見解を紹介。



続けて、「アストロズは放出の場合は若い遊撃手と投手プロスペクトを求める可能性が高いというが、ドジャースは両方を持っている。19歳のエミル・モラレス内野手は、現在球団内で5位にランクされているプロスペクトだ。また、リバー・ライアン投手ら質の高い若手も揃っている」と記している。



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