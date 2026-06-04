「注目すべき存在」岡本和真、チーム最多の今季13号！　オールスター投票…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する29歳の岡本和真内野手が、2日（日本時間3日）にチーム最多となる今季13号の本塁打を放った。MLBオールスターのファン投票が始まる中、同選手はア・リーグ三塁手部門の候補として投票用紙に名を連ねていると、米メディア『アスロンスポーツ』が報じている。

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岡本は今季ここまで60試合に出場し、打率.221、出塁率.309、13本塁打、35打点をマーク。











打率は伸び悩んでいるものの、本塁打数はチームトップに立っており、長打力ではすでに打線の中心を担う存在となっている。



ブルージェイズが昨オフに4年総額6000万ドル（約96億円）の契約で岡本を獲得した成果が、長打の形で表れている。



オールスター投票の第1フェーズは6月25日まで実施される。



球宴本番は7月14日、フィラデルフィアのシチズンズバンク・パークで開催される予定だ。



球団はファンに対し、岡本への一票を投じるよう呼びかけている。



NPBで6度のオールスターに選ばれた実績を持つ岡本にとって、MLBの球宴は初の大舞台となる。



日本を代表するスラッガーが、海を渡って早々にその名を全米に知らしめることになるかもしれない。



もっとも、現状での選出は容易ではない。



同メディアは「岡本の数字を見れば選出は依然として厳しく、球団の呼びかけも、今週どのチームもやっている通例のものだ。



それでも、好調な6月を過ごせば状況は変わり得る。



岡本に控えとしての現実的な可能性が生まれ、ブルージェイズにとっても、一塁手のブラディミール・ゲレーロ・ジュニアらと並んで、投票期間を通じて注目すべき存在となる。



メジャー1年目で、生活と野球の両面にまだ適応の途上にある選手にとって、オールスターに手が届く可能性があること自体に、大きな意味がある」と伝えている。



残りの投票期間に向け、岡本自身の打撃での後押しも必要となりそうだ。



なお、岡本の現在の調子自体は上向きだ。



長打力という分かりやすい武器を持つ岡本が、ここから打率を上げて総合的な存在感を高められれば、初の球宴出場も現実味を帯びてくる。



6月の戦いぶりが、その行方を大きく左右することになるだろう。



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