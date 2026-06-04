「待望の一発」鈴木誠也、約1カ月ぶりの豪快な今季8号！　援護実らずカブ…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、3日（日本時間4日）に行われたアスレチックス戦に出場し、約1カ月ぶりとなる今季8号本塁打を放った。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）の鋭い一撃だったが、チームは延長10回の末に4－5で敗れたと、米メディア『ブリードカビーブルー』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

鈴木の一発が飛び出したのは2回だった。











左翼席へソロ本塁打を運び、カブスにこの試合の先制点をもたらす。



これは5月8日以来となる今季8号で、打球速度は108.9マイル、飛距離は408フィート（約124.4メートル）を計測した。



直近10試合は打率1割台と苦しんでいただけに、待望の一発となった。



3回にはピート・クロウ＝アームストロング外野手がツーランホームランを放ち、自身の連続安打を8試合に伸ばした。



さらにイアン・ハップ外野手が二塁打を2本放ち、そのうちの1本でメジャー通算1000安打を達成。



カブス打線は中盤までにリードを奪う展開となった。



しかし8回、カブスは2点のリードを守り切れなかった。



救援のケイレブ・シールバー投手が代打のコルビー・トーマス外野手に左翼席へのソロ本塁打を浴び、さらにタイラー・ソダーストロム内野手にも適時打を許して同点に追いつかれた。



そして、試合は延長戦へともつれ込んだ。



10回、ニコ・ホーナー内野手とクロウ＝アームストロングが先頭から連打で好機を作ったが、続くアレックス・ブレグマン内野手、鈴木、ハップがいずれも凡退し、勝ち越しのチャンスを生かせず。



カブスはこの敗戦で本拠地での連敗を伸ばす結果となった。



同メディアは「クロウ＝アームストロングと鈴木が本塁打を放ちながら、カブスはリードを失い延長の末に敗れた」と、白星を取りこぼした一戦を振り返っている。



約1カ月ぶりの一発で復調の兆しを示した鈴木は、打球の鋭さそのものは本来の姿を取り戻しつつある。



チームの連敗を止めるためにも、ここからの長打の量産が求められるだろう。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】