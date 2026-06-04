







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇に向け、トレードでさらなる打線強化に動く可能性がある。中でもヒューストン・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手の獲得が噂されており、ムーキー・ベッツ内野手の起用に影響を与えるかもしれない。米メディア『アスロン・スポーツ』のネイト・ルナック記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは大谷翔平選手やベッツ、フレディ・フリーマン内野手らスター選手を中心に、14年連続のポストシーズン進出へ向けて順調に進んでいる。チームOPSはMLBトップの.787を記録しているが、それでもドジャースは常にトレード期限で打線を強化する可能性を持つ球団と見られている。











そこで獲得の噂が浮上した28歳のペーニャは今季24試合に出場し、打率.278、本塁打3、打点10、出塁率.324、長打率.412、OPS.736という成績を残している。



もし遊撃手のペーニャを獲得する場合、ドジャースはベッツを二塁手へ回すことを考えなければならない。これまでベッツは二塁手で818イニングを守り、守備率.986を記録している。



急浮上したペーニャ獲得の可能性についてルナック氏は「彼との契約交渉が始まるのもそう遠くない。彼は最終年の仲裁手続きを経て、2027年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる予定だ。ベッツのポジションが戻る可能性があるだけでなく、ドジャースはペーニャ獲得による長期的な財政的影響も慎重に検討する必要があるだろう」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】