ソフトバンクは4日、中日との試合（バンテリンドーム）に2－1で勝利。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、2番手で登板した木村光の投球をズームアップ。

解説で出演していた池田親興氏は「今彼がいないといけない、といったような状況で投げているんですが、（木村はは）コントロールがあって度胸がいいというところ。1番はコントロールの良さ。急に出てきたような感じがしますが、彼の力はずっと証明されていたピッチャーだったんですけど、どんどん自分で大事な位置を掴んだ。5月半ばには一度ファームに行っていたんですけど、調整なんですよ。後半戦を見据えてに少し休ませて、コンディションを整わせたというか。戻ってきてからもいいところで使われていて、結果をしっかり出していますよ。球種もストレート、カーブ、フォーク、ツーシームくらいなんですよ。それでもしっかり抑えられているということはやはりコントロールですよね」と称賛した。

同じく解説で出演していた五十嵐亮太氏は「大事な場面でしっかり結果を出していますし、彼の場合は真っすぐの軌道がいいですよね。上から投げ下ろすタイプの投手ですので、そのまま縦に落ちる変化球も低めに投げられるとバッターは捉えれないので。ベースの上で勝負できるのが彼の魅力ですよね」と木村の投球を評した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』