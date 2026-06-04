4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、日本ハムに敗れた広島について言及した。

広島は先発・森翔平が6回1失点とゲームを作るも、2－2の12回にリリーフ陣が3点を失い2－5で敗戦。これで広島は交流戦1勝7敗。疲れの残る4時間51分のゲームとなった。

五十嵐氏は「先発ピッチャー陣が苦しい中でゲームを作る。広島としては、こういったゲームをモノにしたかったんですよね」とポツリ。

また、五十嵐氏は先発した森について「なかなか勝ちきれないというか、苦しいチーム状況になると、先発ピッチャーはネガティブな考え方になりがちなんですけど、あとは打線との噛み合いなので、我慢して今後も投げ続けて欲しいですね」とエール。

池田親興氏も「非常に良いピッチングをしている。ローテーションを通して、年間通してやっていければ、勝ち星もついてきますし、結果が自ずと結果が出てくる。今の調子を続けていけばいいと思います」と前向きなコメントを残した。

森はここまで4試合・23回を投げ、0勝0敗、防御率1.57の成績を残している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』