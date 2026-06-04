













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手が奮闘を続けている。ここ最近は復調の気配を感じさせる投球が続いているが、その背景についてデーブ・ロバーツ監督が明かしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季の佐々木は3・4月は5登板、1勝2敗、防御率6.35、被安打28、四死球15、22奪三振と精彩を欠いていた。一方、5月は5登板、2勝1敗、防御率3.18、四死球8、28奪三振と数字が良くなっている。











同メディアは「数字だけを見れば、今季の佐々木はあまり良い成績を残せているとは言えない。しかし、最近は世界中から注目を集めたあの頃の投手らしい姿を見せ始めている。土曜日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で、彼は速球を主な武器として効果的に使うことができた。この日の速球の平均球速は98.5マイルで、シーズン平均を1.5マイル上回った。また、99マイル以上を記録したのは計14球に達した」と言及。



続けて、「ロバーツ監督は佐々木の最近の球速上昇の理由について、『うちのストレングスコーチの一人であるトラビス・スミスコーチが、ロウキと本当に熱心に取り組んできたんだ。体重を増やし、筋力をつけるためにね』と明かした。同コーチによる取り組みが、佐々木を正しい軌道に乗せ続ける助けになるかもしれない」と記している。



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