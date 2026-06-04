







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの小田康一郎は4日、ファーム・リーグ中地区の埼玉西武ライオンズ戦に「3番・二塁」で先発出場。9回にプロ初本塁打を放つなど、3安打の大活躍を見せた。











3－8とリードされた展開で9回の攻撃を迎えたDeNA。西武は、最終回のマウンドにサブマリンの高橋礼を送った。



先頭の田内真翔が右飛に倒れ、1死無走者。ここで打席には、今日2安打を放っている3番の小田。



カウント2－1からの4球目、高めに来たストレートを小田が振りぬいた。



自然な力感のスイングから放たれた打球は、右翼スタンドを遥かに超える大きな当たりとなった。小田の嬉しい初ホームランで、DeNAは4－8とした。



試合は同スコアでDeNAが敗れたが、この試合で小田が本塁打含む5打数3安打の猛打賞。2試合続けての猛打賞となり、昨年のドラ1ルーキーがいよいよエンジン全開となってきた。



小田のファーム成績は、ここまで44試合に出場し、打率.236（157打数36安打）、1本塁打、17打点、5盗塁となっている。

























【動画】この力感でこの飛距離…小田康一郎のプロ初アーチがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













待ちわびたこの一本



ドラ1ルーキー・小田康一郎

今日3安打目は初ホームラン

この力感でこの飛距離👀



⚾️西武×DeNA（ファーム）

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【了】