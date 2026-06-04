









開幕直後は打ち込まれる登板が続き、その実力を疑問視する声も少なくなかった佐々木朗希。しかし、直近5試合の投球内容は別人のようだ。奪三振を量産しながら四球をほとんど出さない。それは2022年、千葉ロッテマリーンズ時代に28年ぶりの完全試合を達成した“怪物”本来の姿に近い。24歳にしてすでに日米で大きな注目を集める右腕だが、その全盛期はまだ訪れていない可能性もある。復調の要因と今後の可能性を探っていく。（文：ニコ・トスカーニ）





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直近5試合で別人級…佐々木朗希が取り戻した“本来の姿”

[caption id="attachment_267718" align="aligncenter" width="2560"] ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（写真：Getty Images）[/caption]



ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希がまた好投した。



5/31に行われたフィリーズ戦に先発登板した佐々木は5.1回を投げ、失点はソロ本塁打による一点のみ。イニングを大きく上回る7奪三振の一方で1四球しか与えておらず危なげのない内容だった。



今季の開幕直後は5回を持たずに打ち込まれて降板する登板が多く、マイナー降格すら危ぶまれたが、直近5試合は連続で5回以上投げて3失点以内に抑えている。



5登板中最多でも2四球しか与えておらず、イニング数とほぼ同数の三振を奪っている。この間のK/BBは4.71で、先発投手としては最上位レベルの成績である。



MLBルーキーイヤーだった昨年の佐々木は、終始制球に苦しみ、36.1回で22もの四球を与えていた。奪三振も28にとどまり、この若い投手の実力に疑問を持っていたアメリカの現地ファンも多かったことだろう。



だが、筆者含めNPB時代からの佐々木を知るファンは直近の登板を見て「本来の佐々木がようやく戻ってきた」と感じていることだろう。

























NPB史上屈指…“完全すぎた完全試合”の衝撃

[caption id="attachment_267716" align="aligncenter" width="1200"] 完全試合の佐々木朗希【写真：産経新聞社】[/caption]



日本のファンにとって佐々木の活躍で最も印象深いものは、何と言っても2022年シーズンの完全試合だろう。



当時千葉ロッテマリーンズに所属していた佐々木は4/10のオリックス・バファローズ戦でNPBでは28年ぶりとなる完全試合を達成した。



NPBの完全試合達成数は歴代でわずかに16回に過ぎないレア記録だが、過去16回の中でも佐々木の完全試合は群を抜いて完全な内容だった。



NPBは文化的に三振を嫌う傾向にあり、ノーヒッターの達成例でも全般的に奪三振が少ない。MLBでは2025年までに延べ320回のノーヒッターが記録されており、そのうち奪三振数の記録がある269回のうち二桁奪三振は63回ある。



NPBでは2025年までに延べ103回のノーヒッターが記録されているが、そのうち二桁奪三振は18回しかない。割合的にはMLBが23.4%でNPB17.4%である。分母がそれなりに大きいので、これは日米でのスタイルの差を表す一例と言えるかもしれない。



完全試合に限定すると全16回のうち、二けた奪三振は3回しかいない。1971年に高橋善正が達成した完全試合ではわずかに1奪三振であり、前に飛ばされた打球がヒットにならなかった「運」にも左右されたと言えるだろう。



完全試合にしてもノーヒッターにしても捉えた打球がたまたま野手の正面を突くような運はある程度必要になってくるし、1試合単位であればバレルやハードヒットがたまたまヒットにならない確率の下振れも十分にあり得る。



佐々木の凄さは27打者中19打者を三振に仕留め（NPBのタイ記録）、運による要素を殆ど排除して純粋な力技で完全時代を達成したことだ。加えて当時のオリックスには吉田正尚（レッドソックス）が所属していた。



吉田は選球眼とコンタクト能力を兼ね備えており、当時のNPBにおいて最も三振を奪うのが難しい打者だった。2022年シーズンはやや三振が多めだったが、それでも119試合508打席でわずかに41三振しか喫しておらず、三振の倍近い80四球を選んでいる。



そんな最高難易度の打者と佐々木は同試合で3度対戦し3三振に仕留めている。吉田が四球すら捥ぎ取れず、単打どころか前に打球を飛ばすことすらできない投手などNPBの全打者がお手上げだろう。



2022年の佐々木は規定投球回に到達しなかったものの129.1回を投げて173奪三振し、シーズンを通じてわずかに23四球しか与えなかった。



K/BBは7.52で100イニング以上投げた先発投手の数字としては中々お目にかかれないレベルの高水準である。もともと佐々木は三振を大量に奪う力と四球を出さないコントロールを兼ね備えた投手なのだ。



















まだ24歳…怪物の全盛期はこれからか

[caption id="attachment_267717" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（写真：Getty Images）[/caption]



佐々木にとって課題があるとすれば、投球のメカニクスもあるかもしれないが、それ以上に耐久力は大きな問題だろう。佐々木はプロ入り以来5シーズンで一度も規定投球回に達したことが無く仕事の質は良くても量に問題がある。



だが、今期はここまで離脱が無く、ひょっとしたらこの問題も解決に向かいつつあるのかもしれない。



これは推測だが、佐々木はようやく体ができてきたのかもしれない。思い返すと大谷翔平（ドジャース）もMLBでフルシーズンを全うしたのは27歳のシーズンで、それまでは故障がちだった。



佐々木はまだ24歳で今シーズンのオフでようやく25歳になる。一般論としてアスリートの体は25歳までは成長すると言われており、佐々木の肉体はまだ成長中でようやく成長しきる段階なのかもしれない。



投手のエイジング・カーブ（加齢曲線）は20代後半が頂点であり、佐々木はまさにこれからその年代に入ろうとういう時期だ。



シーズン序盤に打ち込まれることが多かったため、Baseball Savantの指標はパッとしないがこれから好投を続ければ指標は自ずと改善されるだろう。



今の時点でも速球の平均球速はMLBの先発投手で最上位クラスで、三振率はそれほどでもないが奪空振り率はかなり高い。



また、今期の投球で目を惹くのがスライダーの進化だ。佐々木が2022年に完全試合を達成した時、投球の軸は4シームとスプリット（あるいはフォークとも分類される）でレパートリーは、ほぼこの2球種のみだった。



完全試合での全105球中、スライダーは2球、カーブは3球しか投げておらず残りの100球は4シームかスプリットだった。



今季はここまで全投球の21%がスライダーで、スライダーのランバリューも平均より少し下程度のまずまずのスタッツを記録している。決め球には厳しいが第3の球種としては使える程度にスライダーを育てたと言えるだろう。



クリストファー・サンチェス（フィリーズ）は昨年ア・リーグのサイ・ヤング賞投票で2位になった現代のMLBを代表する先発投手だが、先発投手としては例外的に球種が少なく、シンカー、スライダー、チェンジアップの三択だ。



しかし、このような特に球種が少ない例でも一線級の先発投手は使える球種を3つは持っている。第3の球種をものにしつつある佐々木は、技術的にもMLBの先発投手水準に追い付いてきたのかもしれない。



こういった状況を考えると今年から今後数年にかけて佐々木朗希は全盛期を迎えるかもしれない。その時期をリアルタイムで見ることができている筆者を含むファンは幸運だと思う。







【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。















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【了】