【2026年6月の凶日カレンダー】気を付けたい日、絶対に避けたい日はいつ？ 不成就日や仏滅と重なる要注意な日もチェック！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年6月の凶日カレンダー」。凶日が重なるほど「慎重に過ごしたい日」とされます。今回は2026年6月の凶日を解説していきます。開運カレンダーの裏側には、「できれば避けておきたい日」も存在します。不成就日・仏滅など、複数の凶日が重なるほど「何かを新しく始めたり、大きな決断をするには向かない」と考えられてきました。これらを知っておくと、逆に吉日をより賢く活用できるようになります。今回は、6月の凶日を一覧で紹介します。陰陽道に由来する凶日で、「何事も成就しない」とされる日。結婚・開店・移転・契約・命名など、新しいことを始める行為全般に向かないと考えられています。月に4回前後、年間では約50回ほど巡ってきます。六曜の中で最も凶とされる日。語源には諸説ありますが、一般的には慶事を避ける日として知られています。六曜の一つで、赤舌日（しゃくぜつにち）に由来するとされる日。「赤舌神が人を惑わす日」ともいわれ、火の元や刃物に注意するとよいと伝えられています。ただしとされており、一日中が凶というわけではありません。━━━━━━━━━━━━━━━━六曜は大安ですが、不成就日と重なります。「大安の吉が不成就日の凶を和らげる」と考える人もいますが、縁起を重視するなら節目の行事は避ける方が無難とされています。× 入籍・開業・大きな契約× 新しいことの本格スタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方日常の小さな縁起担ぎや、今後の吉日に向けた準備・仕込みの日として活用するのがおすすめです。━━━━━━━━━━━━━━━━不成就日との重なりはなく、六曜上の凶日です。慶事や新しいスタートは避けるのが無難とされています。× 入籍・結婚式などの慶事× 開業・新規事業のスタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方仕事の調整や見直し、整理整頓などに向いている日です。━━━━━━━━━━━━━━━━一粒万倍日は「始めたことが大きく育つ」とされる吉日。一方で不成就日は「何事も成就しない」とされる凶日です。週末で動きやすい日ですが、大きな決断や新規スタートは慎重に考えたいところです。× 入籍・開業・大きな契約× 新規事業や副業の本格スタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方準備や情報収集、計画づくりに活用するのがおすすめです。━━━━━━━━━━━━━━━━不成就日との重なりはありません。週末のため動きたくなる日ですが、慶事や節目の行事は避けるのが無難とされています。× 入籍・結婚式などの慶事× 大切な契約や新しいスタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方翌週以降の吉日に向けて準備を進める日として活用するとよいでしょう。━━━━━━━━━━━━━━━━不成就日との重なりはありません。大きな節目よりも、振り返りや調整に向いているとされる日です。× 慶事・節目の行事× 大きな契約・新規スタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方これまで進めてきたことの見直しや軌道修正に活用するのがおすすめです。━━━━━━━━━━━━━━━━大安の吉と不成就日の凶が重なる日。縁起を重視する場合は、大きな決断や人生の節目は別日にする人もいます。× 入籍・開業・大きな契約× 新しいことの本格スタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方旅行や神社参拝、家族との食事など、日常の延長線上の行動であれば気にしすぎる必要はないとされています。━━━━━━━━━━━━━━━━【！要注意！】不成就日は「何事も成就しない」と伝えられる凶日です。結婚や開業、契約など人生の節目に関わる行動は、別の日を選ぶ人も少なくありません。× 入籍・開業・契約× 引っ越し× 大きな買い物× 財布の新調× 新しいことのスタート★逆にやっても良いこと・おすすめの過ごし方読書や内省、計画づくり、情報収集など「内側を整える行動」に向いているとされます。大切な決断は別日に回すのも一つの考え方です。━━━━━━━━━━━━━━━━不成就日や仏滅は、「何をしても絶対にダメな日」という意味ではありません。伝統的な暦文化では、凶日を「大きく動かず、自分を整える日」として捉えてきました。「何もできない日」ではなく、「無理に動かなくてもいい日」。そう考えると、少し気持ちが楽になるかもしれません。不要なものを手放し、次の吉日に向けて環境を整える行動よりも学びに時間を使う今後の段取りや情報収集を進める内省や記録など、自分自身と向き合う時間を持つ日用品の購入など日常生活の範囲なら問題ないとされる無理をしないことも暦の知恵の一つ吉凶混在日。大きな決断は慎重に六曜上の凶日解釈が分かれる日新しいことのスタートは慎重に節目より準備に向く日見直しや調整に活用したい日大安でも新規スタートは慎重に凶日カレンダーを見ると不安になるかもしれません。しかし、暦の知恵は人を怖がらせるためではなく、「動く日」と「休む日」のメリハリをつけるために受け継がれてきたものです。大きな決断をしなくていい日がある。無理に始めなくていい日があるーーそう考えると、凶日はむしろ心と体を整えるための大切な休息日なのかもしれません。