







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。仮に実現すれば、他球団ファンから批判を受ける可能性も考えられるが、デーブ・ロバーツ監督にとっては望むところかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ドジャースは近年積極的な補強が続いており、その甲斐もあってワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしている。強すぎるが故の批判も少なくないが、ロバーツ監督は昨季WS前に「シーズンが始まる前に『ドジャースが野球を台無しにしている』と言われた。あと4つ勝って、本当に野球を台無しにしよう！」と公言するなど、アンチに対しては強気な姿勢を示している。











同メディアは「ロバーツ監督がMLB全体をさらに揺るがしかねない大型トレードの可能性について言及した。USAトゥデイのボブ・ナイテンゲール記者の取材に応じ、サイヤング賞を2年連続で受賞しているスクーバルを獲得するという構想について語った」と言及。



続けて、「彼らは激怒するだろう。だが、我々にはそれを実現できるだけのプロスペクトという“資産”がある。タイガースとそういうトレードを成立させられる球団の一つではある」という同監督のコメントを紹介している。



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