ソフトバンク、1点リードで後半戦へ

ソフトバンクは1回表に栗原の2点本塁打で先制。中日は6回裏に細川のタイムリーで1点を返したが、2-1でソフトバンクが1点リードのまま6回を終えた。試合は激しい投手戦の様相を呈している。

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