今日の運勢 6月5日（金）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月5日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月5日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？人生の流れが切り替わるような気づきがありそう！「これやってみたい」が未来のサインになるときです。今は周りに合わせるより、自分らしい選択を優先することで、新しい扉が開くことになりそう。今、あなたに追い風が吹いています！ 軽やかに動けば動くほど、新しいご縁や情報が舞い込んできそう。気になる場所に出かけたり、思ったことを発信したりするのが◎。何気ない会話が未来につながる可能性も。人との交流の中に嬉しいヒントがありそう。今は「楽しい」「心地いい」を大事にして。無理に空気を読まず、自分の気持ちを素直に伝えることで関係性が一気に良い方向へ進みそうです。止まっていた気持ちが動き始めそうなタイミング！ 「本当はこうしたかった」が見えてきたら、その感覚を大切にするように。勢いだけで進むより、心からワクワクすることを選ぶと流れが一気に変わるかも。注目されやすいときですが、背伸びするより自然体でいることで魅力が高まるときです。楽しそうなお誘いには乗ってみて。人との交流の中から、新しいチャンスや嬉しい展開が広がっていく予感あり！新しい学びや刺激が入ってきそうな予感！「なんか気になる」を追いかけることで視野が広がります。今は遠慮せずに興味のあることに飛び込むのが、未来につながるヒントを受け取りやすいとき。少しペースを落として、自分が安心できる時間を増やすのが吉。急な変化に戸惑うことがあっても、焦らなくて大丈夫。好きな香りや美味しいものなど「五感を満たすこと」が運気アップにつながりますよ。感情が揺れやすいときですが、今は無理に答えを出さなくてOK。今は好きな音楽や癒しの時間を優先しましょう。頑張るより「心が緩むこと」を選ぶことで、自然と流れが整っていきそうです。深く考えすぎて疲れが出やすいときかも。今は「ちゃんとしなきゃ！」を少し手放してみましょう。軽やかな会話や人との交流の中に、心がラクになるヒントがありそう。素直になることで流れが変わります。責任感が強まりやすく、少し頑張りすぎてしまうときかも。今は結果を急ぐより、ちゃんと休むことを優先するのがおすすめ。一人で抱え込まず、信頼できる人に頼ることで気持ちが軽くなりそうです。感情移入しすぎて疲れやすいタイミングかも。優しいあなたですが、今はまず自分を満たすことが最優先。無理に人に合わせるより、安心できる場所でゆっくり過ごすと運気回復につながります。細かいことが気になりやすいので今日は考えすぎに注意！ 今は完璧を目指すより「まあいっか～」が大切です。好きなカフェに行く、自然に触れるなど、心を緩める時間を作ることを意識しましょう。今日は月と冥王星が水瓶座で交差するのがポイントの日です。思わぬ出来事や、大切なことを思い出すための「きっかけ」が起こりそう。今日は未来に向けた行動を起こすか、未来に向かうために身の回りを整えるかの2択になりそう。アドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai