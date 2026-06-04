【ファーム】ヤクルト・山田哲人が実戦復帰後初安打　復活へ前進の左前打









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの山田哲人は4日、ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦に「2番・三塁」でスタメン出場。初回に左前打を放ち、実戦復帰後の初ヒットを放った。











初回に1点を先制されたヤクルトはその裏、すぐに反撃を開始する。



オイシックス先発の井口和朋から先頭の橋本星哉が右安打を放ち、無死一塁。ここで右打席に、スーパースターの山田が入った。



インコースを2球シュートで攻められた後の3球目、外角高めにきたカットボールを山田が弾き返した。



良い当たりの打球が左翼の前に飛び、実戦復帰5打席目にして嬉しい初安打。これでヤクルトは無死一、二塁とチャンスを拡大した。



しかし、続く3番のモイセエフ・ニキータが三邪飛に倒れると、4番・松本直樹は見逃し三振。5番・石井巧は遊ゴロとクリーンナップが好機を生かせず、無得点に終わった。



ヤクルトは2回と4回に1点ずつを奪って逆転するも、中盤以降オイシックスに得点を重ねられ、最終スコア2－5でオイシックスに敗れた。



山田は4回の守備からベンチへ退いたが、この日は2打数1安打。実戦復帰後初安打をマークし、今後へ期待を抱かせる内容となった。



プロ16年目のシーズンを迎えた山田は、今春のキャンプ中盤に「左内腹斜筋肉離れ」で戦線離脱。



二軍でリハビリと調整を続け、5月31日のハヤテベンチャーズ静岡戦で実戦復帰を果たしていた。

























【動画】ついにきた！山田哲人、復帰5打席目で今季初ヒット

DAZNベースボールの公式Xより













この背中が待ち遠しい



山田哲人 待望の一本

復帰5打席目で今季初ヒット



⚾️オイシックス×ヤクルト（ファーム）

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【了】