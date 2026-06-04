







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで今一つ波に乗れていない選手がいる。今季新加入のカイル・タッカー外野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督もだんだんと不満が強くなっているのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のタッカーは3日終了時点で、58試合、打率.235、4本塁打、27打点といった数字にとどまっている。日本時間4日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦では先制の2ランホームランを放ったが、昨オフに結んだ4年2億4000万ドルという大型契約には到底見合っていない状況だ。











同メディアは「ロバーツ監督は当初、タッカーの不振について『打席で力みすぎている』と分析していた。新天地で結果を出そうとしすぎていたのかもしれない、という見方だった。しかし、シーズンの折り返し地点が近づく中、指揮官はもはや不振について言い訳をするつもりはないようだ」と言及。



続けて、「私はそうは思わない。もちろん、どの選手にも多少はそういう“適応のための調整期間”はあると思う。でも正直に言えば、打席に入ったら打席に入ったでやるしかないんだ。彼はこれらの球場でもプレーした経験があるわけだからね。むしろ大事なのは、自分の打撃フォームやメカニクスにしっくりくる感覚を取り戻すことなんだ。それでも試合では結果を出さなければならないし、その日の自分のスイングで勝負して、チームの勝利に貢献しなければならない。そういうものなんだよ」という同監督のコメントを伝えている。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】