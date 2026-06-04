







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの田中陽翔は4日、ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦に「6番・二塁」でスタメン出場。2回に特大の2号本塁打を放った。











初回にオイシックスに1点を先制されたヤクルト。2回裏、この回の先頭打者として田中が左打席に入った。



オイシックスの先発は井口和朋。かつて北海道日本ハムファイターズとオリックス・バファローズで計10シーズンプレーした経験がある、32歳のベテラン右腕だ。



カウント3－1からの5球目、外角のシュートを田中が捉えると、打球はスタンドインを確信するような当たり。右翼スタンドを遥かに越える特大の2号同点本塁打となった。



勢いに乗ったヤクルトは、4回にも田中の三塁打を足掛かりにして、8番の澤野聖悠の二ゴロ併殺崩れの間に1点を加点。2－1と逆転した。



しかし、中盤以降にオイシックスに得点を重ねられ、最終スコア2－5でオイシックスに敗れた。



田中は本塁打と三塁打をマークする充実の内容で、4打数2安打と活躍。これで3試合連続安打と調子を上げており、一軍昇格に向けて修行と実戦を重ねる日々だ。























【動画】ライトは追わず…田中陽翔の2号確信アーチがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













ライトは追わない



高めの球を振り抜いた

田中陽翔 確信の2号弾



⚾️オイシックス×ヤクルト（ファーム）

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【了】