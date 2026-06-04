







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は3日（日本時間4日）、敵地アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で二刀流出場。6回無失点の好投に加え、打者としても猛打賞を記録し、歴史的なシーズンをさらに印象づけている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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打者・大谷はこの日、安打3と四球2を記録。しっかりと球を見極め、無理に仕掛けることなく、三振は1つだけだった。打席内で非常にリラックスしており、打席での判断も本来の水準に戻りつつある。











投手・大谷としても89球のうち58球がストライクで、直近の登板と比べてもゾーン内で勝負できていた。これにより、防御率は驚異的な0.74まで低下し、サイ・ヤング賞争いに踏みとどまっている。



6回までに大谷は4度出塁した一方で、ダイヤモンドバックスが出塁したのはその時点で3度だけだった。89球に達したところでデーブ・ロバーツ監督が降板を決断。7回表終了時点でドジャースが7-0とリードしていたこともあり、無理をさせる必要はなかった。



圧巻の成績を残している大谷についてエスピナル氏は「投手としては失点をほとんど許していない。二刀流をこなす日には投打の両方で好パフォーマンスを見せ、人々を感動させ続けている」と言及した。





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