







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの細川成也は3日、バンテリンドームナゴヤで行われたセ・パ交流戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・左翼」でスタメン出場。5回に、今季7号の3点本塁打を放った。











両チーム無得点の5回裏、中日は村松開人のタイムリーで1点を先制。なおも2死一、二塁として、打席には4番の細川。



ソフトバンク先発はサウスポーの松本晴。カウント2－2からの5球目、勝負球のスライダーを細川が弾き返す。



鞭のようにしなるスイングから放たれた打球は、ライナーで左翼ホームランウイングへ一直線。最後は左腕一本となるも主砲のパワーが炸裂し、中日が4－0とリードを広げた。



優位に立った中日だったが、続く6回に一挙5点を失い逆転を許す。すぐに5－5の同点にしたものの、延長戦11回表に3点をとられ、5－8でソフトバンクに競り負けた。



細川は4月は月間打率.342と絶好調だったが、一転5月は月間打率.120と不調が続いていた。しかし、この試合の一発は細川らしい技術を見せつけた。



得点圏打率.318と、勝負強さは流石のひと言。6月は再び豪打爆発となるか注目される。



中日はこの日の敗戦で4連敗。本拠地でのカードが続く今週の戦いで、仕切り直して逆襲したいところだ。























【動画】最後は左手一本…細川成也の7号2ラン

DAZNベースボールのXより













4番に待望の一発



細川成也が7号2ランホームラン

ドラゴンズがこの回一挙4点先制



⚾️中日×ソフトバンク

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【了】