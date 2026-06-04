日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグの外野手部門では、細川成也（中日）が度会隆輝（DeNA）を抜いて2位に浮上し、4位の増田珠（ヤクルト）も10万票突破し、2位・細川から4位・増田まで熾烈な争いになっている。

さらに熾烈なのがパ・リーグの遊撃手部門。1位・村林一輝（楽天）が79,983、2位・水野達稀（日本ハム）が79,652、3位・紅林弘太郎（オリックス）が72,534、4位・友杉篤輝（ロッテ）が70,132と7万票台に4人いる。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

91,219 高橋遥人（阪神）

80,192 山野太一（ヤクルト）

44,394 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

152,119 大勢（巨人）

75,506 星知弥（ヤクルト）

30,980 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

172,995 キハダ（ヤクルト）

76,901 岩崎優（阪神）

59,824 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

93,221 坂本誠志郎（阪神）

87,273 古賀優大（ヤクルト）

78,147 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

195,159 大山悠輔（阪神）

71,259 オスナ（ヤクルト）

68,368 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

160,068 中野拓夢（阪神）

87,631 牧秀悟（DeNA）

53,168 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

233,539 佐藤輝明（阪神）

75,552 武岡龍世（ヤクルト）

47,305 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

123,950 長岡秀樹（ヤクルト）

117,665 村松開人（中日）

81,091 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

253,701 森下翔太（阪神）

119,471 細川成也（中日）

118,600 度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

74,192 伊藤大海（日本ハム）

63,228 平良海馬（西武）

40,331 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

82,459 椋木蓮（オリックス）

80,150 甲斐野央（西武）

73,341 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

121,504 マチャド（オリックス）

75,321 岩城颯空（西武）

71,816 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

117,699 田宮裕涼（日本ハム）

79,742 若月健矢（オリックス）

62,053 山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

148,276 清宮幸太郎（日本ハム）

134,712 ネビン（西武）

72,123 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

118,574 太田椋（オリックス）

96,438 小川龍成（ロッテ）

86,731 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

174,035 栗原陵矢（ソフトバンク）

85,932 郡司裕也（日本ハム）

67,159 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

79,983 村林一輝（楽天）

79,652 水野達稀（日本ハム）

72,534 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

175,477 万波中正（日本ハム）

142,585 周東佑京（ソフトバンク）

140,247 西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

164,454 レイエス（日本ハム）

114,467 柳田悠岐（ソフトバンク）

54,846 ポランコ（ロッテ）