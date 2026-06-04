ロッテは4日、6月5日12時00分からマリーンズオンラインストアで「BLACK SUMMER WEEK 2026」と株式会社ロッテのアイスブランドとコラボしたグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

ロッテのアイスブランドの内、「クーリッシュ」、「爽」、「雪見だいふく」、「スイカバー」のパッケージを西川史礁外野手をはじめとした計20選手の名前を合わせたオリジナルデザインを制作し、フェイスタオルやトートバッグなど計6アイテムを展開する。

▼ BSW2026×ロッテアイスブランド対象選手

髙部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、友杉篤輝内野手、安田尚憲内野手、西川史礁外野手、藤岡裕大内野手、中村奨吾内野手、毛利海大投手、小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、石垣元気投手、グレゴリー・ポランコ外野手、岡大海外野手、佐藤都志也捕手、田中晴也投手、小川龍成内野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、ネフタリ・ソト内野手

▼ BSW2026×ロッテアイスブランド コラボグッズ 商品一覧

・シークレットアクリルキーホルダー：600円

・保冷キャンバストートバッグ：4,000円

・シール2枚セット：700円

・ダイカットマグネット：1,500円

・フェイスタオル：2,000円

・ハンドタオル：1,000円

※全て税込

※ 販売はマリーンズオンラインストアにて6月5日12時00分～6月14日23時59分まで受注

※ シークレットアクリルキーホルダーは6月12日からマリーンズストアミュージアム店でも販売