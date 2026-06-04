名古屋グランパスは4日、SNSにおける誹謗中傷について声明を発表した。

発表によると、先月17日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第17節のセレッソ大阪戦（●1－6）の試合後、SNS上にて一部の所属選手に対し、安心・安全を脅かす極めて悪質なダイレクトメッセージ（DM）および投稿が確認されたという。

これを受け、名古屋はクラブ公式サイトを通じ、「名古屋グランパスは如何なる理由があろうとも、誹謗中傷や他者を攻撃する言動、リスペクトの無い悪意のある言動を決して容認いたしません。また、誹謗中傷と捉えられる言動、行動をする人はグランパスファミリー（の一員）ではありません」と非難しながら、「こうした悪質な投稿やメッセージに対して、クラブでは現在弁護士などの外部専門家と連携しながら法的措置（発信者情報開示請求等の発信者の特定・損害賠償請求・刑事告訴等）の検討を進めております」と声明を発表した。

続けて、「我々はすべての選手・スタッフの人権を尊重し、安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることが何よりも重要であると考えております。皆さまに今一度お願いです。選手・スタッフの人格を傷つけるような誹謗中傷や安心・安全を脅かすような行為は絶対におやめください」と強調しつつ、「SNSはクラブ・選手・スタッフとファン・サポーターの皆さまを繋ぐ大切なコミュニケーションの場です。互いに敬意と思いやりをもって向き合い、健全な関係が育まれていくことを、切に願っております。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします」と呼びかけている。