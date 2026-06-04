DeNAが見事な中継プレー　三森大貴の好返球で本塁タッチアウト


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　3日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦。4回に、DeNAが見事な中継プレーで先制点を防ぐシーンがあった。
 

　

 
　DeNAの先発は石田裕太郎。両チーム無得点の4回表、石田は1死一塁で6番の黒川史陽を打席に迎えた。
 
　カウント2－1からの4球目、甘く入ってきたシンカーを黒川が弾き返し、打球は中堅の頭を超えてワンバウンドでフェンスに当たる。これを中堅の蝦名達夫が落ち着いて処理し、カットに入った二塁の三森大貴に送球した。
 
　一塁走者の村林一輝はホームに突っ込むが、深い位置の三森から矢のようなバックホームが帰ってきた。
 
　ボールはワンバウンドで戸柱恭孝のミットへ。戸柱も巧みな捕球からタッチへと流れるようなプレーで、村林の生還を阻止した。
 
　打者走者の黒川は、三森のバックホームを確認して三塁へ進塁。なおも2死三塁としたが、続くカーソン・マッカスカーが右飛に倒れ、楽天は先制点をとることが出来なかった。
 
　見事な守備で流れに乗りたいDeNAだったが、楽天投手陣に3安打に封じ込まれて無得点。0－2で完封負けを喫した。
 
　DeNAは2連敗で、交流戦開幕後3カード連続で負け越しが決定。今季成績は23勝29敗2分の借金6となった。






  


　


【動画】蛯名・三森・戸柱、見事な中継プレーで相手先制を阻止！
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

大興奮も…

ベイスターズが見事な中継プレー
イーグルスは先制ならず

おばたのお兄さん
漢咲コータロー

ラフ＆ベースボール
〜芸人と観る、野球ビデオポッドキャスト〜

⚾️DeNA×楽天

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