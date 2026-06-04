DeNAが見事な中継プレー　三森大貴の好返球で本塁タッチアウト









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



3日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦。4回に、DeNAが見事な中継プレーで先制点を防ぐシーンがあった。











DeNAの先発は石田裕太郎。両チーム無得点の4回表、石田は1死一塁で6番の黒川史陽を打席に迎えた。



カウント2－1からの4球目、甘く入ってきたシンカーを黒川が弾き返し、打球は中堅の頭を超えてワンバウンドでフェンスに当たる。これを中堅の蝦名達夫が落ち着いて処理し、カットに入った二塁の三森大貴に送球した。



一塁走者の村林一輝はホームに突っ込むが、深い位置の三森から矢のようなバックホームが帰ってきた。



ボールはワンバウンドで戸柱恭孝のミットへ。戸柱も巧みな捕球からタッチへと流れるようなプレーで、村林の生還を阻止した。



打者走者の黒川は、三森のバックホームを確認して三塁へ進塁。なおも2死三塁としたが、続くカーソン・マッカスカーが右飛に倒れ、楽天は先制点をとることが出来なかった。



見事な守備で流れに乗りたいDeNAだったが、楽天投手陣に3安打に封じ込まれて無得点。0－2で完封負けを喫した。



DeNAは2連敗で、交流戦開幕後3カード連続で負け越しが決定。今季成績は23勝29敗2分の借金6となった。

























【動画】蛯名・三森・戸柱、見事な中継プレーで相手先制を阻止！

DAZNベースボールの公式Xより













大興奮も…



ベイスターズが見事な中継プレー

イーグルスは先制ならず



おばたのお兄さん

漢咲コータロー



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【了】