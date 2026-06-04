アシックスは4日、同社がサポートする日本代表DF冨安健洋を応援するSNSキャンペーン「#トミと新たな景色を」をスタート。同日、元日本代表DF中澤佑二氏とお笑い芸人のワッキーさん（ペナルティ）がトークセッションを行った。

FIFAワールドカップ2026では背番号「22」を背負う冨安。中澤氏も「22」を長らく背負った一人であるが、「こんなにうれしいことはない」と目を細め、「冨安選手は日本でも歴代最強と言われるDF。体がものすごくハイブリッドなことをできるからです。けがをしてしまいましたけど、新たな一歩を踏み出すことは勇気のいることです。強い意志もあると思いますけど、復帰への準備・計画もあったと思います」と、長く苦しんだけがからワールドカップのメンバー入りまで間に合った冨安を称えた。

中澤氏は冨安のストロングポイントについて問われると、「ボールが渡った際、冨安選手がほぼ勝つんですけど、リプレイを見てほしい。ボールがどこにあり、FWがどこにいるかを準備・予測しているんです。ただ足が速いのではなく、イニシアチブをとって、攻撃的なディフェンスをしているんです。リアクションではなく、アクションを起こせる。体の向き、ポジション、どのタイミングでスタートを切っているか、プロを目指している子どもたちは特にここを見てください。ポジショニングは大事ですけど、体の向きはかなり大事です」と解説をしている。

イベントでは冨安からの特別メッセージ動画も公開。「サッカーができていることに感謝しながら、苦しんだ時間を忘れず、何よりも楽しんでサッカーをしたい」と冨安自身も強い気持ちを明かしている。