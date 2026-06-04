







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのモンテルは3日、神宮球場で行われたセ・パ交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「9番・中堅」でスタメン出場。7回の外野守備で好守をみせた。











ロッテ先発・毛利海大、ヤクルト先発・高橋奎二。両スターターの好投で、試合は5回まで両チーム無得点が続いた。



6回、ヤクルトはロッテ2番手の高野脩汰から、5番の増田珠が4号ソロ本塁打を放って1点を先制。続く7回表のマウンドにも高橋奎が上がった。



7回表のロッテの攻撃は3番の西川史礁から。クリーンナップでチャンスを作りたいところだったが、高橋奎は西川を中飛、4番の山口航輝を空振り三振に斬って取る。



2死無走者で打席にはネフタリ・ソト。カウント1－1からの3球目、低めのストレートをソトがすくい上げた。



大きな飛球が中堅方向に伸びていき、これを中堅のモンテルが一直線に追いかける。最後はフェンスにぶつかりながらモンテルがキャッチし、3アウトチェンジに導いた。



モンテルのビッグプレーに高橋奎も驚きの表情。1点を先制した直後の回のプレーだけに、相手に流れを渡さない価値の高い守備だった。



試合はヤクルトがこのまま1－0で勝利。8回・星知弥、9回・ホセ・キハダの継投で守り切り、今カードを1勝1敗とした。



モンテルはこの試合、打撃でも4打数2安打と活躍。走攻守に秘める潜在能力から目が離せない。























【動画】高橋奎二もこの表情！モンテルのファインプレーがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













捕ってます



高橋奎二も驚きの表情

モンテル フェンス際で大飛球を好捕



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【了】