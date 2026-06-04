







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの松下歩叶は3日、神宮球場で行われたセ・パ交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「6番・三塁」でスタメン出場。2回の三塁守備で好守をみせた。











両チーム無得点の2回表。攻めるロッテのこの回先頭は、5番のネフタリ・ソト。カウント1－2から、ヤクルト先発・高橋奎二が投じたインコースのストレートを引っ張った。



強い打球が三遊間方向へ飛ぶが、松下がスライディングキャッチで好捕。すぐさま体勢を立て直して一塁へ送球し、アウトを奪った。ワンバウンドとなった送球をグラブに収めた、ホセ・オスナの一塁守備も光った。



試合は締まった展開で、5回まで両チーム得点なし。6回、ヤクルトはロッテ2番手の高野脩汰から、5番の増田珠が4号ソロ本塁打を放って1点を先制。その1点を守り切り、1－0でヤクルトが勝利した。



2回に好守をみせた松下は6回に右安打を放つなど、打撃でも4打数1安打。ルーキーながら、存在感をみせている。



ヤクルトは、昨年の2025年ドラフトで12球団最初に松下を選択。見事単独指名に成功した。



法政大のスター選手として東京六大学通算14本塁打を放ち、3度のベストナインに輝いた実績を持つ松下。キャプテンシーにも優れ、大学日本代表でも主将を任された。



ヤクルトの次代を担う背番号“6”の活躍から目が離せない。





















【動画】鮮やかに一回転！松下歩叶の好守備がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













次代のスター候補



慣れ親しんだ神宮球場

松下歩叶 三塁守備で躍動



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【了】