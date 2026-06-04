







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限までにデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得に動くと予想されている。もしスクバルが市場に出れば争奪戦は必至だが、サンディエゴ・パドレスが獲得の筆頭候補に躍り出たかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



パドレスはA.J.プレラー編成本部長の下で、これまでも積極的な補強をためらってこなかった。今季は予想以上の成績を残しており、フロントがロースター強化へ動く後押しになる可能性がある。











一方でスクバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となる予定で、肘の遊離体を除去する手術を受けた後でもある。そのため、本来よりもトレード価値は下がる可能性がある。そこにパドレスが入り込み、球界最高クラスの先発投手を獲得するシナリオが浮上した。



スクバルを巡ってはドジャースやニューヨーク・ヤンキースも獲得に動くとされているが、プレラー氏の積極性を考えると、パドレスがどんな有望株を放出してでも獲得を実現するかもしれない。



ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手らにスクバルを加えることができればワールドシリーズ3連覇へ一気に近づくことになる。しかし、パドレスが獲得した場合、同地区のライバルが大きく戦力を充実させることになるだろう。



注目の集まるスクバルのトレードについてレビン氏は「長期契約を結ぶ余裕がない場合、契約終了間近の選手を獲得するのに、有望株を手放すことを躊躇するかもしれない。しかし、パドレスはこれを実現させようとする数少ない球団の1つだ」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】