









東北楽天ゴールデンイーグルスの平良竜哉内野手が、今季ブレイクの兆しを見せている。6月3日終了時点でチームトップの8本塁打を放つなど存在感を高めているが、ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。大怪我による手術や育成契約を経験し、一時は引退も考えたという背番号48。その苦悩と成長の軌跡を本人が語った。（取材・文：阿部ちはる）











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プロフィール：平良竜哉

1998年7月9日生まれ、沖縄県出身。NTT西日本から2022年ドラフト5位で楽天に入団し、プロ2年目の2024年に一軍初出場を果たした。プロ4年目の今季5月には3試合連続本塁打を放つなど、ブレイクの兆しを見せている。







平良の「最終目標」と「現在地」

[caption id="attachment_267685" align="alignnone" width="1200"] 本塁打を放った楽天・平良竜哉【写真：産経新聞社】[/caption]











プロ野球の世界にレギュラー争いはつきもの。代打、代走、守備固めなどから出場のきっかけをつかみ、そこで結果を残し続けることで、次のチャンスへとつながっていく。



「スタメンで使うと代わりの選手がベンチにいないと思わせるような存在に、まずはなりたいです」



楽天の平良竜哉内野手は今季、そのチャンスをつかみ取るべく必死にアピール中だ。



「最終的な目標は、スタメンで試合に出続けて勝ちに貢献すること。ですが今は『平良を出すことでこの試合の雰囲気や流れを変えてくれる』と思わせられる選手になりたい。得点のチャンスや緊張感のある場面で、1番最初に名前が浮かぶ位置に居続けたいなと思っています」



2026年は開幕一軍を掴み、代走や守備固めなどからアピールを続け、4月29日のロッテ戦（ZOZOマリン）で今季初スタメンを掴んだ。このチャンスに「絶対に打ってやろうという気持ちだった」と平良。その第3打席の7回に、左翼へのプロ初本塁打を放った。その勢いは止まらず、5月4日からは3試合連続本塁打。6月3日終了時点でチームトップの8本塁打を放つなど、開幕から2カ月の時点でキャリアハイを更新中だ。



だが、昨年の同時期には今の状況は想像もできなかった。



「もう野球は続けられないかもしれない」



光が見えなかった日々を乗り越え、今がある。





「7割くらい引退を考えていた」平良が直面した2年目の試練

[caption id="attachment_267684" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・平良竜哉【写真：阿部ちはる】[/caption]











九州共立大からNTT西日本を経て、2022年のドラフトで5位指名を受けた。2年目の4月にプロデビューを果たすと、5月8日のオリックス戦（こまちスタジアム）でプロ初安打を放っている。「なんとしても塁に出たい」と俊足を飛ばしたセーフティーバント。まさに平良の真骨頂とも言えるプレーで、プロ野球選手としての第一歩を踏み出した。



だが一軍定着とはならず、二軍で過ごす時間も増えていた中、シーズンも終盤に差しかかった頃だ。



「試合前練習のサードの守備中にライナーに飛び込んだときですね」



着地があまりよくなかったのか、そこで首を痛めた。



術後は痛みこそ引いたものの、左腕が上がらない。トレーニングをしていても右腕に比べ、2割ほどしか力が入らなかったという。



本当にこの状態で一軍の舞台に戻れるのか――。



術後の経過は一進一退で、不安は募るばかりだった。



「正直、僕は7割くらい引退を考えていました。ですが、家族も含め相談した人たちが誰1人、『よく頑張ったね』とは言わなかったんです。『育成選手としてでもまだやれるチャンスがあるのなら、絶対に続けたほうがいい』と。それが頑張ることができた原動力になりました」



どうやって結果を残すかを考え、打撃フォームの改良に取り組んだ。



「これまでとは真逆ですね。今までは左足を開いた構えから打っていたのですが、それだと力が入らず、逆方向は外野にすら飛ばなかったんです。そこを改善するためにはどうしたらいいかと考え、クロス（スタンス）にしたんです。そうすることで、センターから右方向への強い打球が打てるようになりました」



だが、その後も試練は続いた。







「僕に足りないものはそこ」平良を変えた“ターニングポイント”

[caption id="attachment_267682" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・平良竜哉【写真：阿部ちはる】[/caption]











2025年6月、平良が二軍で実戦復帰を果たす時期にチームはオスカー・ゴンザレスとルーク・ボイトを獲得。支配下70人の枠がすべて埋まった。今季中の支配下復帰はない。その事実に愕然としたが、落ち込んでいる姿を見せたくないと、必死に前を向いた。



「山田遥楓さん（現・楽天イーグルスアカデミーコーチ）の影響で気持ちの切り替えの重要性を知りました。昨年二軍で結果を残せた要因の4割くらいはそこにあるんじゃないかなと思っているんです。遥楓さんは打てなくてもエラーしても顔色ひとつ変えず、元気よくやっていました。僕に足りないものはそこなんじゃないかなって。昇格が難しいと伝えられた時もそうですし、試合で結果が出なかった時にも気持ちの切り替えができるようになりました。そこはひとつ、ターニングポイントになっていると思いますね」



光明もあった。それは新フォームの手応えが想像以上に大きかったこと。



「実戦に入ったとき意外と手応えがあって。やっていることは間違いではなかったと思えたんです」



二軍で61試合に出場して打率.354、63安打、1本塁打、16打点、15盗塁、と結果を残すと、シーズンオフの11月12日、支配下昇格を勝ち取った。



開幕一軍で幕を開けた今季だが、確立されたポジションはない。出場機会が限られる中、それでも気持ちを切らすことはなかった。



そして、チャンスは訪れる。













[caption id="attachment_267683" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・平良竜哉【写真：阿部ちはる】[/caption]













勝負所で姿を現す「背番号48」

[caption id="attachment_267686" align="alignnone" width="1200"] 本塁打を放った楽天・平良竜哉【写真：産経新聞社】[/caption]











開幕戦以来の出場となった4月3日の西武戦（ベルーナ）。2点リードの6回、4番のボイトが四球で出塁すると、その代走として名前がコールされた。今後の展開を考えれば、ここで主砲を代えるのは早い決断のようにも感じられる。だが平良はこの回、追加点のホームを踏み勝利に貢献。攻めの起用に結果で応えた。



翌4日の同戦では8回に浅村栄斗の代走で出場すると、2死からプロ初盗塁をマーク。さらに14日のソフトバンク戦（みずほPayPay）では0対0の4回、鈴木大地の代走で出場し、先制のホームを踏んで勝利に貢献した。



三木肇監督が攻めの姿勢を見せたとき、背番号48がグラウンドに姿を現す。開幕直後の快進撃を象徴する存在だったことは言うまでもない。



「チームとしても勝負所での起用ですから、失敗するとすごく重いんです。でも成功すれば、そこで勢いづいて勝利につながるかもしれない。楽しい状況とは言えないですけど、いい意味で楽しいと感じることができています」



そう思えるのは、その1プレーに全力を懸けているからだ。



「練習することはもちろん、“準備”が自分を勇気づけてくれてるのかなと思っています。グラウンドに出てしまえば相手との勝負。ですが、事前に相手投手の特徴を頭に入れておくことが大事。出る以上はちゃんと（自分のプレーに）理由を持っていなくてはいけないですし、ダメでもしょうがないと思えるくらいしっかりと準備すること。準備と練習は、後悔がないようにしっかりやっておくことを常に心がけています」



そして、こうも続ける。



「あと、球場が沸くじゃないですか。盗塁が決まったときとか。最高ですね。そのために頑張りたいなと思えるほど、それくらいすごい歓声なんです」



大歓声を浴びているとき、一軍でプレーできる喜びを再認識する。どれほどの緊張も疲労も厳しい練習も、その歓声がかき消してくれる。だからこそ、自身のプレーでファンとこれまで支えてくれた人たちに恩返しをしたい。



「試合に出ていれば絶対にミスはあると思うのですが、そこで落ち込むのではなく、そういう時こそしっかりと前を向いてやっていきたい。周りの方は、明るく元気よくやっている姿を1番喜んでくれるので」



スタメン出場は徐々に増やしているが、まだレギュラーを獲得したとは言えない。本当の勝負はここからだ。



「小さいチャンスから勝ち取っていくしかないですから。本当にもう毎日毎日、1日1日必死にやるだけ。そこはこれからも変わらないですし、毎日思い切ってやっていきたい」。



最強の伏兵から絶対的な主力へ。誰も予想しなかった未来を切り開いてみせる。



（取材・文：阿部ちはる）







【著者プロフィール】

あべ・ちはる

宮城県出身。仙台大学卒業後、ベースボール・マガジン社に勤務。その後フリーランスになりスポーツライターとして楽天イーグルスを中心に取材活動をおこなっている。主な寄稿先に週刊ベースボール（ベースボール・マガジン社）、syncSPORTS by Rakutenなどがある。



























【動画】三塁・平良竜哉がこの位置に！？横っ飛びキャッチがこちら

DAZNベースボール公式Xより













Oh, Shaking my heart



なんとこの位置にサードが😯

平良竜哉 好反応＆横っ飛びのファインプレー



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【了】