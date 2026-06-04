







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月30日、左肘故障で離脱中のブレイク・スネル投手が60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。同選手は先日に同箇所の手術を行っているが、復帰計画自体に問題があるわけではなさそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のスネルは左肩の疲労により開幕から離脱すると、5月上旬の復帰直後に左肘遊離体で再離脱。同月中旬に患部の手術を行い、シーズン後半戦で復帰すると見込まれている。











同メディアは「スネルは60日間のILに移行されたため、最短でも7月10日までは復帰できなくなった。これはオールスターのわずか3日前にあたる。もっとも、デーブ・ロバーツ監督は既にスネルの手術が順調に終わったことを明かしており、特に心配する必要はないとの見解を示している」としつつ、「手術はうまくいった。予想通りの結果だった。ナノスコープ手術は、やはり良い選択だったと思う。おかげで回復期間はかなり短くなるはずだ。具体的な復帰時期はまだ分からないけど、当初想定していたより短い期間で済むことだけは確かだ」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「正直なところ、彼がメジャーのマウンドに戻るのは7月下旬から8月頃になる可能性が高い。球団としては将来的な再発を防ぐためにも、スネルにできる限り時間を与える方針だろう」と予想している。





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