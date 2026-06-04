「印象的な1カ月」村上宗隆、5月度の月間最優秀新人に！　6月前20本塁打は…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、ア・リーグの5月度月間最優秀新人に選出された。6月を迎える前に20本塁打へ到達した新人は1901年以降で史上初であり、その圧倒的な打撃が評価されたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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村上は5月の26試合で、打率.244（90打数22安打）、8本塁打、18打点をマークした。











スラッシュライン（打率／出塁率／長打率）は.244/.382/.556、OPSは.938に達している。



メジャー全体の新人では、本塁打、得点（21）、四球（19）でトップに立ち、打点で首位タイ、長打率とOPSで2位につけた。



とりわけ際立つのが、本塁打のペースだ。



これまでの6月前新人記録がマーク・マグワイアとピート・アロンソの19本だったのに対し、村上は20本で新記録を樹立している。



それを踏まえ、同メディアは「村上は5月30日に右ハムストリングのグレード2の肉離れで故障者リスト（IL）入りしたが、それまでに印象的な1カ月を送り、鮮烈なルーキーシーズンをさらに際立たせた」と伝えた。



なお、ナ・リーグの5月度月間最優秀新人には、コロラド・ロッキーズのTJ・ラムフィールド内野手が選出されている。



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