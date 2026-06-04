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2026.06.04 18:00 横浜スタジアム
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楽4-0Ｄ
7番 Ｃ・マッカスカー センターヒット 楽天得点！ 楽 4-0 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
楽3-0Ｄ
6番 黒川 史陽 センター犠牲フライ 楽天得点！ 楽 3-0 Ｄ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
5番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
楽2-0Ｄ
4番 浅村 栄斗 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 2-0 Ｄ ランナー：2、3塁
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OUT
3番 平良 竜哉 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 辰己 涼介 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
楽1-0Ｄ
1番 佐藤 直樹 左中間ホームラン 楽天得点！ 楽 1-0 Ｄ
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