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2026.06.04 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 4 4 4 0
ＤｅＮＡ 0 0 0

  • OUT

    楽4-0Ｄ

    7番 Ｃ・マッカスカー センターヒット 楽天得点！ 楽 4-0 Ｄ ランナー：1、2塁

  • OUT

    楽3-0Ｄ

    6番 黒川 史陽 センター犠牲フライ 楽天得点！ 楽 3-0 Ｄ 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    楽2-0Ｄ

    4番 浅村 栄斗 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 2-0 Ｄ ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 平良 竜哉 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    楽1-0Ｄ

    1番 佐藤 直樹 左中間ホームラン 楽天得点！ 楽 1-0 Ｄ

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