2026年7月にローソンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】ローソンで2026年7月に発売される一番くじ

一番くじ ケロロ軍曹 復活して速攻２弾であります！

一番くじ 森永製菓

一番くじ 刃牙 巨大なる鼓動

一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見！Tamagotchi Paradise！～

一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 知と武の両輪

一番くじ ケロロ軍曹 復活して速攻２弾であります！

発売日： 店頭販売：2026年7月4日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年7月27日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回730円

取扱店：ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年10月末日

【賞品一覧】

A賞：ケロッ！と行進フィギュア

B賞：ケロロ軍曹 フィギュア

C賞：タママ二等兵 フィギュア

D賞：ギロロ伍長 フィギュア

E賞：クルル曹長 フィギュア

F賞：ドロロ兵長 フィギュア

G賞：カラーボトムグラス

H賞：侵略！ミニフィギュア

I賞：ネックストラップ

J賞：アクリルチャーム

K賞：ラバーコレクション

L賞：ステッカーセット

ラストワン賞：わしづかみ⁉ケロロぬいぐるみ

一番くじ 森永製菓

発売日： 店頭販売：2026年7月11日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回700円

取扱店：ローソンなど

一番くじ 刃牙 巨大なる鼓動

発売日： 店頭販売：2026年7月18日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソン、ミニストップ、書籍、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見！Tamagotchi Paradise！～

発売日： 店頭販売：2026年7月25日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回750円

取扱店：ローソンなど

一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 知と武の両輪

発売日： 店頭販売：2026年7月31日(金)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

一番くじをローソンで買う方法

一番くじは、対象店舗の店頭で購入できます。商品によっては一番くじONLINEでの販売が行われる場合もあるため、店頭販売とあわせて確認しておくと安心です。

くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。あわせて、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、対象商品の場合は「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをローソンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況や販売開始時間が異なります。在庫状況によっては早期に販売終了する場合や、購入制限が設けられる場合もあります。

また、一部商品はローソン以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせてチェックしておきましょう。

まとめ

2026年7月のローソンでは、「ケロロ軍曹 復活して速攻２弾であります！」「森永製菓」「刃牙 巨大なる鼓動」「たまごっち～ぐるぐる発見！Tamagotchi Paradise！～」「春秋戦国大戦キングダム The Animation 知と武の両輪」などの一番くじが順次発売予定です。気になるタイトルがある人は、発売日や価格、オンライン販売の有無、取扱店を事前に確認しておきましょう。

(c)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

(c)板垣恵介(秋田書店)1992

(c)BANDAI

(c)原泰久／集英社・キングダム製作委員会