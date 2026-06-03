







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。全てはタイガースの出方次第だが、米メディア『ドジャーブルー』が、同チームが放出に傾くかもしれないと言及している。



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スクーバルは昨季まで、2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。今季は7登板、3勝2敗、防御率2.70といった数字を残していた中、5月上旬に負傷者リスト（IL）に入り、左肘遊離体の除去手術を受けている。











同メディアは「MLBインサイダーのケン・ローゼンタール氏は、スクーバルが復帰後すぐに本来の投球を見せれば、タイガースはオファーに耳を傾けるだろうと語った」としつつ、「タイガースには現在IL入りしている投手が10人、選手全体では15人いる。これはドジャースと並んでメジャー最多だ。だから現状の見通しはかなり厳しい」という同氏の見解を紹介。



また、同氏は「問題は彼が十分に健康な状態まで戻れるかどうかだ。彼は革新的なナノニードル手術を受けたばかりで、復帰が6月中旬になるのか、それとも下旬になるのか不透明だ。ただ、健康を取り戻したことを証明できれば、獲得を狙う球団は列をなすだろう。そして次の問題は、タイガースが本当に放出する意思を持つかどうかだ。だが、もし状況が絶望的なら、彼らはオファーを聞かざるを得なくなるはずだ」とも語っているという。



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