ロッテは3日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、6月19日から21日に開催される楽天戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）で、ピンクリボン募金を実施することになったと発表した。

6月19日は選手が参加する募金活動を実施するほか、期間中は球場内フロア2 インフォメーション（C、Dゲート間）に募金箱を設置する。毎月19日は「ピンクの日」として、乳がんの正しい知識の普及と早期発見（ブレスト・アウェアネス）を啓発する活動が行われる。集められた寄付金は、公益財団法人日本対がん協会「ほほえみ基金」へ全額寄付され、乳がん検診受診による乳がんの早期発見と適切な治療を推進、がん患者とその家族の支援、正しい知識の普及啓発によって乳がんで苦しむ人や悲しむ人をなくすための活動に役立てられる。

▼ 千葉ロッテマリーンズ選手会 コメント

「日頃より千葉ロッテマリーンズへたくさんのご声援、ご支援をいただき誠にありがとうございます。今年もZOZOマリンスタジアムでピンクリボン募金活動を行うこととなりました。毎月19日は『ピンクの日』とされ、乳がんの早期発見・早期治療に向けたブレスト・アウェアネスを習慣化することが目的とされています。微力ではありますが、この活動が乳がん撲滅、検診促進などにつながることを願っています。継続していくことが大切だと思いますので、これからもピンクリボン活動をサポートしていきます」

▼ 実施概要

【募金箱設置】

設置日：6月19日～21日

設置時間：開場～7回裏終了後まで

設置場所：ZOZOマリンスタジアム フロア2 インフォメーション（C、Dゲート間）

【選手参加の募金活動】

実施日：6月19日。実施時間：15時30分～16時00分頃（予定）

実施場所：ZOZOマリンスタジアム 球場外周 球場正面付近（柱番号13番付近）

参加選手：事前発表なし