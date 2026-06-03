「今季5勝目」菅野智之、5回2失点の好投！　味方が3発援護。ロッキーズの8…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、2日（日本時間3日）に敵地で行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発し、5回を投げ5安打2失点5奪三振の内容で今季5勝目を挙げた。チームは8-2で快勝したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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菅野はこの日、96球を投げて5回を2失点にまとめた。











5回に最後のアウトを取るのに苦しむ場面はあったものの、大崩れすることなく試合を作った。



同メディアは「菅野は安定した内容で今季5勝目を手にした」と伝えている。



チームの先発陣の中で経験豊富な存在として、安定した投球を続けている点を評価した内容だ。



打線の援護も大きかった。



4回にはウィリー・カストロ内野手がスリーランホームランを放ち、試合の主導権を握った。



さらにTJ・ラムフィールド内野手も今季8号となる本塁打を放つなど、ロッキーズはこの試合で3本塁打を記録している。



一方、エンゼルス先発のグレイソン・ロドリゲス投手は、91球で8安打8失点（自責8）、3四球3奪三振と崩れ、多くのホームランを浴びる結果となった。



この勝利でロッキーズは直近5試合で4勝目を挙げている。



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