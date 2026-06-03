「直近6試合で3発」岡本和真、チーム最多13号！　同点弾もブルージェイズ…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する29歳の岡本和真内野手は、2日（日本時間3日）に行われたアトランタ・ブレーブス戦に出場し、2回にツーランホームランを放った。チームは3-4で敗れたものの、今季13本目の一打で打線を牽引したと、米メディア『ESPN』が報じている。

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岡本はこの日、2回にブレーブス先発のブライス・エルダー投手から本塁打を放ち、2-2の同点とした。











これが今季13号となり、チーム最多、ア・リーグ全体でも12位タイの本数となる。



それを踏まえ、同メディアは「岡本は直近6試合で3本塁打を放っており、今季13本目に到達した」と伝えている。



ルーキーシーズンながら長打力を発揮し続けている点を強調した内容だ。



試合は同点のまま中盤へ進んだが、6回にブレーブスのマット・オルソン内野手が勝ち越しとなる今季17号本塁打を放ち、これが決勝点となった。



それでも打線が振るわなかったチームにあって、岡本の同点弾は数少ない見せ場となった。



チーム最多の本塁打を量産する岡本は、メジャー初年度から確かな存在感を示している。



直近6試合で3本塁打というペースを維持できれば、岡本はブルージェイズ打線の主軸として、さらに存在感を増していくことになりそうだ。



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