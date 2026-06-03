







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手をめぐり、今季の大きな論点となっていたのが、登板日に打者としても出場するのかという点だ。投手としては圧巻の成績を残しているが、二刀流で出場し続けることの負担は大きい。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



デーブ・ロバーツ監督は今季、ヒューストン・アストロズと対戦した際に当初は大谷を指名打者（DH）として起用する方針だったが、直前で方針を変更し、投手に専念させる判断を下していた。これは大谷が打撃不振に陥っていた際のことだ。











しかし、その後ロバーツ監督は、大谷を登板日にも打線に残す方が良いと判断した。実際、大谷は直近2度の登板で、いずれも先頭打者本塁打を放ち、投手としても負担を最小限に抑えながら勝利を挙げている。



ロバーツ監督は今後も大谷の登板日に打線に残すことを明らかにしており、この方針が恒久化しつつあるかもしれない。現状は大谷が登板日に打たない明確な理由はなく、本人も長年同じルーティンを続けてきた。



様々な意見が集まる大谷の二刀流起用について、クックストン氏は「ロバーツ監督は、彼にとって投手専念の方が良い場合もあると指摘している。実際、1か月前やアストロズと対戦した際も、大谷は投球に専念していた」と言及した。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】