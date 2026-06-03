







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間1日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い9-1で勝利した。この試合では数日前に再昇格したライアン・ウォード外野手に嬉しいメジャー本塁打が飛び出たが、米メディア『ドジャースウェイ』は同選手を放出してあげるべきだと主張している。



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ウォードはマイナー通算156本塁打を誇りながら、戦力層の厚さに阻まれなかなか出番に恵まれていない選手。今季はフレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴い、4月下旬にメジャー初昇格するも数日で降格に。今回の再昇格も、テオスカー・ヘルナンデス外野手の故障離脱によるものとなっている。











同メディアは「テオスカー不在の間、ウォードにはさらに評価を高める十分な時間がある。しかし、それでもドジャースが長年抱えている問題は変わらない。故障者が出ない限り、プロスペクトたちを起用する場所がないのだ。さらに立場を難しくしているのは、ホスエ・デポーラ外野手やザイアー・ホープ外野手など、組織内に彼と似たタイプの外野手が数多く存在することだ」と言及。



続けて、「チームはウォードを必要な時に呼び出せる“4A級外野手”として3Aに置き続けることもできるが、それは彼のキャリアにとって決して良いことではないだろう。もし適切なトレード相手が見つかるのであれば、彼に新たな活躍の場を与えるべく、移籍の道を開いてあげた方がいいかもしれない」と主張している。



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