







3年連続Bクラスからの巻き返しを狙う埼玉西武ライオンズが、5月に大きな存在感を示した。4月に見え始めた「兆し」は、勝利を重ねるなかで確かな「自信」へと変わりつつある。5月29日には両リーグ最速の30勝に到達。パ・リーグを制した2018年以来の快進撃を支えているのは、特定の主役に頼らない打線の厚みと、劣勢をはね返すチーム全体の力だ。（文・羽中田）









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5月の西武を変えた「取り返せる」空気



3年連続Bクラスから巻き返しを図る埼玉西武ライオンズ。4月に見せた「兆し」が、5月に入って「自信」へと変わってきた。5月29日には、両リーグ最速の30勝に到達。パ・リーグ制覇を成し遂げた2018年以来の快進撃だ。



特に5月のベルーナドームには、点を取られても取り返せる雰囲気が漂っていた。その姿は、今季のチームスローガン「打破」が形になり始めている証しとも言える。



5月の西武は、なぜ強かったのか。ターニングポイントとなった試合を振り返りたい。

















ネビン復帰が打線に火をつけた5月1日



[caption id="attachment_267476" align="aligncenter" width="1200"] 本塁打を放つタイラー・ネビン【写真：産経新聞社】[/caption]





まず挙げたいのは、5月1日に敵地ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦だ。



2025シーズンにチームトップの21本塁打を放ったタイラー・ネビンが、左脇腹の違和感から一軍復帰。即スタメンに名を連ねた。昨季も5月に月間MVPを獲得した「新ミスター・メイ」である。



ネビンはその復帰戦で、初回に先制の適時二塁打を放ち万全な状態をアピールすると、3回には「風が強いなか、遅い球種にしっかりとスイングをかけることができた」と会心の一発。この日は3本の長打で打線に勢いをもたらした。



試合は計20安打を放った西武が10対0で大勝。ネビンの復帰によって打線全体が活性化され、5月反攻の幕が開いた。



ネビンの存在はやはり大きい。

だが、5月の強さは一人の力だけで生まれたものではない。

















長谷川、岸。ベンチスタートの選手が勝利を動かす



[caption id="attachment_267477" align="aligncenter" width="1200"] ガッツポーズをする長谷川信哉【写真：産経新聞社】[/caption]





続いて印象的だったのが、5月15日に敵地エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦だ。



6回の守備から途中出場した長谷川信哉が、7回の打席で貴重な追加点となる適時二塁打を放った。開幕スタメンをつかんで以降、与えられたチャンスで結果を出し続けている長谷川。「マーベラス」と呼ばれる、右手を斜め上に挙げるパフォーマンスも定着しつつある。



さらに、同カード3戦目となった5月17日。今度は同じくベンチスタートだった岸潤一郎が、7回に代打で登場すると、「どうにか後ろにまわす意識で」振った打球は、逆転2ラン本塁打となった。8回には試合を決定づけるスクイズも決め、チームに勝利をもたらしている。



[caption id="attachment_267478" align="aligncenter" width="1200"] 代打逆転2ランを放った岸潤一郎【写真：産経新聞社】[/caption]





誰か一人に頼らない。日替わりでヒーローが現れる。



昨季までチーム打率リーグ最下位と苦しんだ打線に、新たな厚みが生まれ始めている。派手な一発だけではない。つなぎ、粘り、次の打者へ託す意識。その積み重ねこそが、西武躍進の要因だ。

















首位攻防3連戦で示した、2018年以来の高揚感





さらに特筆すべきは、5月22日から24日に本拠地ベルーナドームで行われたオリックス・バファローズとの首位攻防3連戦だ。



まだ5月下旬。それでも、スタンドには独特の緊張感が漂っていた。公式発表では、3試合で計8万1678人を動員。一球の重みを感じる展開のなか、一投一打に大きな声援が送られた。



そして、1勝1敗で迎えた5月24日の3戦目。カード勝ち越しを懸けた一戦で、試合を動かしたのはアレクサンダー・カナリオだった。



初回、「積極的に振りにいったことで、いい結果になりました」と先頭打者本塁打を放ち先制点をもたらすと、同点に追いつかれた直後の6回には吉田輝星のチェンジアップを捉えて勝ち越し2ラン。オリックスに傾きかけた流れを断ち切る、価値ある一撃だった。



その後はピンチを招きながらも継投で逃げ切り、西武はパ・リーグ首位へ浮上。リーグ制覇を成し遂げた2018年以来となる、首位での交流戦突入を決めた。



[caption id="attachment_267479" align="aligncenter" width="1200"] 喜びを分かち合うネビン（左）とカナリオ【写真：産経新聞社】[/caption]



勝利が生んだ自信は、簡単には揺るがない





結果的に、5月は18勝6敗1分。チームとして大きな成果を残した。何より大きいのは、「点を取られても、取り返せる」という感覚だ。結果を出すことでしか得られない自信が、今の西武にはある。



誰かが打てなくても、誰かがカバーする。

一人に頼るのではなく、チーム全体で勝ち切る。



西武は今、「戦えるチーム」へと変わり始めている。



もちろん、シーズンは長い。今後は研究される選手も増え、苦しい時期も訪れるだろう。それでも、この5月に得た自信は簡単には揺るがない。



勝利に飢えた獅子が、闘志をむき出しにして、頂へ突き進んでいく。





【著者プロフィール】

羽中田 (hanakata)

ライター。2001年東京都生まれ。幼少期から埼玉西武ライオンズにまっしぐら。2025年5月より埼玉西武ライオンズの、イベント、試合、選手のインタビューを中心にコラムを寄稿。現在、カフェ店員をしながら執筆活動に励み、年間60試合以上を現地へ足を運ぶ。趣味は、炭坑節を聴きながらカフェモカを飲むこと。









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