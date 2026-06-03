







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日終了時点で、アンディ・パヘス外野手がメジャー全体トップの51打点をマークしている。メジャー3年目で大ブレークを果たしつつあるが、デーブ・ロバーツ監督はもっと評価されるべきと感じているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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パヘスはメジャーデビューした2024年に116試合、打率.248、13本塁打、46打点といった数字を残すと、翌2025年は156試合、打率.272、27本塁打、86打点と打撃3部門で前年を上回った。迎えた今季もここまで61試合、打率.293、13本塁打、51打点と好成績をマークしている。











同メディアは「ロバーツ監督は、パヘスが『見過ごされている』オールスター級のシーズンを送っており、もっと高く評価されるべきだと考えている」としつつ、「このチーム、この打線では、注目されずに終わってしまうのも無理はないと思う。それに、彼は自分を売り込むようなタイプではまったくない。あまり多くを語る選手でもないからね。だから、同じような華やかな注目を集められていないのかもしれない」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「彼は打撃面で大きく貢献しているだけでなく、今季は守備でも素晴らしい働きを見せている。かつては弱点と見なされていたが、今では球界屈指の外野手の一人へと成長した」と記している。



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