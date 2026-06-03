今日の運勢 6月4日（木）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月4日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月4日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！あなたの星座は何位……？仕事で大きく前進できる日。情熱を持って取り組む姿は周りにしっかり伝わり、評価や信頼へと直結します。挑戦したいことには迷わず手を挙げて。岩の見える場所に足を運んでみると、自信を持って進めるようになり運気アップ。体と仕事のリズムが整う日。やることが多くても丁寧にひとつずつ片づけると、流れがどんどん良くなります。粘り強さが結果に直結する場面も。お昼や夜に麺類を選ぶと、集中力が冴え渡ります。収入や才能を伸ばせる日。コツコツ続けてきたことが結実するタイミングなので、小さな成果も自信に変えて。新しい収入源や副業のヒントにもアンテナを張って。ボール状のものを身近に置くと、良いチャンスが転がり込んできそう。楽しみを選び取る日。複数の魅力的な誘いに迷ったら、心がワクワクするほうを優先して。表現や恋愛の場面でも、素直さが新しい扉を開きます。お酒やノンアルコールドリンクを片手にゆったり過ごす時間が、良い縁とアイデアを運んできてくれる。ひと息つけそうな日。気を張り続けてきた疲れが出やすいので、一人で静かに整える時間を確保して。前向きな決断は明日以降に回しても大丈夫です。背筋を伸ばす意識を持つと、こわばっていた気持ちがほどけて呼吸が深くなり、心身が整います。人との関わり方を見直す日。お金や役割の分担で、もらい過ぎたり与え過ぎたりしてバランスが崩れやすい流れ。期待値はすり合わせて、約束は文字に残しましょう。塩分を意識した食事を取ると、頭もすっきりして判断力が戻ってきます。身の回りを整理整頓したい日。漠然とした物足りなさを感じても、外に答えを探すより、住まいや家族との時間を心地よく整えるほうが満たされます。太もものストレッチをすると、気持ちまで穏やかに落ち着きそう。伝え方を磨く日。情報を詰め込みすぎると相手に届きにくくなるので、要点をひとつに絞って話して。返信は短くても丁寧に、が鉄則です。今日のコミュニケーションの積み重ねが、将来の資産になるかもしれません。ゴールドのアクセサリーを身につけると、会話もスムーズに進むことでしょう。仲間との距離感を考える日。期待していた集まりや結果がいまひとつでも、落ち込まずに「今ここにある縁」に目を向けて。深追いせず軽やかに。交差点を通るときに一度立ち止まって周りを見渡すと、進むべき方向のヒントが見えてきます。無理を溜めない日。楽しい誘いが続いても体力が追いつかないと本末転倒なので、今日は予定を絞って自分のペースを守ることを意識して。睡眠を多めに確保して、滞っていた気力を取り戻しましょう。ひとりで静かに過ごしたい日。考えごとが多くて気持ちが内向きになりやすい流れ。無理に明るく振る舞わず、自分と向き合う時間を作ってみて。深呼吸を意識的にゆっくり繰り返すと、頭の中の雑音が消えて答えが自然に浮かんできます。勢いだけで進めない日。新しい挑戦に意欲が湧きますが、足元がぐらつきがち。下調べを丁寧にすることで、一気に進んでいけるはずです。風の当たる場所で少し立ち止まると、頭が冷えて冷静な判断力を取り戻せそう。新しい豊かさの種が静かに芽吹くような一日。大きな変化ではなくても、ふと舞い込んできた情報や小さなご縁、思いついたアイデアの中にこそ、これから育っていく種があります。受け取る姿勢を整えて、大きく育てていきましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4