







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、一時は打撃不振に陥っていたが、5月中旬から調子を上げている。この復調の裏には、チームが大谷に対して休養日を与えたことが好結果を招いたと見られている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジェド・パガドゥアン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は5月14日（日本時間15日）、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦で7回を投じて、ドジャースが4-0で完封勝利した翌日に休養日を与えられた。その日以降、大谷は明らかに調子を取り戻しているようだ。











大谷はその休養日以降、60打数で安打24を記録。その間に二塁打6、三塁打1、本塁打3と合計で10本の長打を放ち、さらに複数安打の試合も7度あった。



また、チームとしても過去3週間で2度の休養日があったことが助けになっているようだ。再び本格的な二刀流選手へ移行している中で、大谷をフレッシュな状態に保つことは、ドジャースにとって非常に重要になる。



本来の姿を取り戻した大谷について、パガドゥアン氏は「彼は月曜日の夜にも長打を1本追加し、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で2本の安打を記録した。彼は絶好調であり、休養日が多大な効果をもたらしたことは明らかだ」と言及した。







【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】