アヤックスは2日、新監督にミチェル氏が就任することを発表した。なお、契約は2028年6月30日までの2シーズンとなっている。

日本代表DF板倉滉が在籍するほか、今年1月から今季限りでの契約で同DF冨安健洋が所属したアヤックスは今季、ヨン・ハイティンハ元監督の下でシーズンをスタートさせたものの、昨年11月に解任されると、フレッド・グリム暫定監督も今年3月に解任され、その後はリザーブチームのヨング・アヤックスの指揮官を務めていたオスカル・ガルシア氏が引き継ぎ、エールディヴィジを5位で終えていた。そうしたなか、来シーズンからはミチェル氏が指揮を執ることが決定した。

現在50歳のミチェル氏は現役時代に多くの時間を過ごしたラージョ・バジェカーノで指導者キャリアを始めた後、2021年夏にジローナの監督に就任。1年目に昇格プレーオフの末に昇格を達成すると、3年目の2023－24シーズンには勝ち点「81」の3位で終え、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）出場に導く手腕を発揮した。しかし、主力選手が他クラブへと移籍したことも影響して2024－25シーズンは16位で終えると、今季は19位で2部降格となり、先月29日にジローナを退任することが発表されていた。

新しくアヤックスで指揮を執ることが決定したミチェル氏は同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「ここにいられて嬉しい。キャリアの次のステップに進めることを誇りに思う。アヤックスはヨーロッパでも名高いクラブで、常に若く才能ある選手を輩出してきた。ジョルディ（・クライフ、テクニカルディレクター）はスペインでの私の仕事ぶりを知っていて、クラブの哲学や私の仕事のやり方、そしてそれがどのようにクラブに合うのかについて話し合いをした。彼は私に全幅の信頼を寄せてくれており、クラブの他のメンバーと共に新たな挑戦を始める。目標はアヤックスを本来あるべき場所に戻すことであり、必ず成功すると確信している」