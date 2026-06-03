● エンゼルス 2 － 8 ロッキーズ ○

＜現地時間6月2日 エンゼル・スタジアム＞

ロッキーズの菅野智之投手（36）が2日（日本時間3日）、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。5回5安打2失点でチームトップタイの5勝目（4敗）を挙げた。

初回は二死から3番・メックラーに右翼線を破られる二塁打を許すも、続くグリッソムを93.7マイル（約150.8キロ）の低め直球で見逃し三振に仕留め無失点スタート。3点を先制した直後の2回も一死から二塁打を許したが、後続を封じゼロを刻んだ。

3回は二死から一、二塁のピンチを招くも、4番・グリッソムを2打席連続三振に仕留め無失点。4回はこの試合初めて3者凡退に抑えゼロを並べた。

8点リードの5回もテンポ良く二死を奪ったが、二塁打と四球でピンチを招き、メックラーに右中間突破の適時二塁打を浴び2点を失った。続くグリッソムには死球を与え再び一、二塁のピンチ。それでも最後は5番・アデルを右飛に仕留め勝利投手の権利を得た。

ロッキーズは6回から継投に入り、菅野は5回96球、5安打2失点、5奪三振3四死球の内容で交代。試合前4.01だった防御率は3.98となった。

ロッキーズ打線は4回までに8点を奪い菅野を援護。敵地でエンゼルスに連勝し、今季の通算成績は24勝38敗となった。