NECに所属する日本代表MF佐野航大に対し、オランダ屈指の強豪PSVが関心を寄せているようだ。2日、オランダメディア『Telegraaf』が伝えている。

2023年夏にファジアーノ岡山からNECへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算98試合に出場している佐野。在籍3年目の今シーズンはエールディヴィジ全34試合に先発フル出場し、3ゴール7アシストをマークする活躍で3位フィニッシュに大きく貢献。FIFAワールドカップ2026に臨むメンバーからは落選したが、昨年6月には日本代表デビューも飾るなど飛躍の一年となった。

報道によると、国内3強の一角に数えられ、現在エールディヴィジ3連覇中のPSVが佐野の獲得を検討しているとのこと。モロッコ代表MFイスマエル・サイバリのバイエルン移籍や、オランダ代表MFヨエイ・フェールマンの退団が囁かれていることから、今夏の移籍市場での中盤再編に向けて動いており、才能豊かで国内での実績豊富な佐野への関心を強めているようだ。

今冬の移籍市場ではアヤックスが2000万ユーロ（約37億円）近いオファーを提示した模様だが、NECは放出を拒否。それでも、今夏の移籍市場での売却には応じる構えであり、PSVは1500万ユーロ（約28億円）前後での獲得を目指しているという。一方、国外の複数クラブも関心を寄せており、佐野自身も新たなリーグでの挑戦に前向きと報じられている。

オランダの地で大きく成長した22歳は今夏に3連覇中の王者に移籍するのか、それとも国外に新天地を求めるのか。今後の動向に注目が集まる。