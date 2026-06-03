







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手は2日、敵地・ベルーナドームで行われたファーム・リーグ中地区9回戦の埼玉西武ライオンズ戦に「1番・二塁」で先発出場。先制となる豪快な2ランホームランを放った。











3回、2死二塁の好機で迎えた第2打席。西武先発の冨士大和投手が投じた5球目の直球を完璧に捉えて、強烈な破裂音を残して左翼スタンドに打球が飛び込んだ。



スタンドに飛び込んだ打球の軌道は、まさに「完璧」の一言。



4月下旬に右太もも裏の肉離れで戦列を離れた牧選手は5月27日から二軍で実戦復帰しており、この日の一発は一軍復帰へ向けた力強いアピールとなった。



試合はDeNAが4対1で西武に勝利。



牧選手は二軍でのアピールを続けており、一軍復帰へ向けていよいよ現実味を帯びてきた。























【動画】音で分かるその凄さ…牧秀悟、"完璧弾"で破裂音が響き渡る！

DAZNベースボールの公式Xより













復帰は近い



牧秀悟 完璧な一発

ドームに破裂音が響き渡る



⚾️西武×DeNA（ファーム）

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【了】