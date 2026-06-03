頭上を襲う鋭い打球をジャンプ一番！ロッテ・小川龍成が超ファインプレー









千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの小川龍成選手は2日、敵地・明治神宮野球場で行われたセ・パ交流戦1回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「1番・二塁」で先発出場。持ち前の守備力でチームを救うファインプレーを披露した。















4回、無死走者なしで打席にはホセ・オスナ選手が立った。ロッテ先発のアンドレ・ジャクソン投手が投じた2球目のナックルカーブを鋭く捉えた打球は二塁へ。



二塁を守る小川選手は打球に対してジャンプ一番で左腕を目いっぱいに伸ばし、白球をグラブに収めた。



あわやヒットという鋭い当たりを好捕した小川選手。



体を目いっぱい使ったキャッチは、二塁手としての高い守備力を改めて証明するプレーとなった。



この日の小川選手は打撃でも5打数2安打と結果を残し、攻守にわたる活躍でチームの快勝に貢献。試合はロッテが5対0でヤクルトに快勝した。



近年は守備の名手として出場機会を獲得しているプロ6年目の28歳。名字が大人気アニメの「ちい（小）かわ（川）」と読めることから、ファンに愛称が定着している。



その存在感を発揮し、チームの再浮上に貢献したい。





















【実際のシーン】それを捕る！？小川龍成、ジャンプ一番でスーパーキャッチ！

DAZNベースボールの公式Xより













ファインプレーはもはやお馴染み



小川龍成がジャンプ一番

グラブの先でスーパーキャッチ



⚾️ヤクルト×ロッテ

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