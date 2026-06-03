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読売ジャイアンツの坂本勇人選手は2日、本拠地・東京ドームで行われたセ・パ交流戦1回戦のオリックス・バファローズ戦に「5番・三塁」で先発出場。華麗な身のこなしでチームを救うファインプレーを魅せた。











8回、無死走者なしで打席には代打出場の来田涼斗選手を迎えた。巨人4番手の大勢投手が投じた4球目、外角寄りの直球を捉えた打球が三塁方向へ飛んだ。



三塁を守る坂本選手は三遊間の打球に対して素早く反応。体勢を崩しながらも確実に捕球し、一塁へすぐさま送球して見事にアウトをもぎ取った。



しかし、このプレーで坂本選手が見せたのは、難しい体勢での捕球だけではなかった。



崩れた体勢からとは思えないほど力強く、かつ正確なスローイングは、名手として長年にわたり巨人の主力を張ってきた37歳のベテランならではの技術の結晶だった。



試合は巨人が3対2でオリックスに競り勝ち、坂本選手のファインプレーがピンチの芽を早々に摘んだ形となった。



プロ20年目を迎えてなお、坂本選手は守備でもその存在感を示し続けている。























【実際のシーン】崩れた体勢から座ったまま送球！坂本勇人の”神スローイング”



DAZNベースボールの公式Xより





すごいの一言



坂本勇人が守備で魅せた

捕球とスローイング、どちらもスーパー



⚾️巨人×オリックス

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【了】